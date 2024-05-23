طالباني: ليس لدى حكومة الإقليم أي اعتراض على إرسال الإيرادات غير النفطية لبغداد

شفق نيوز/ صرّح قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن حكومة الإقليم ليس لدى حكومة الإقليم أي اعتراض على إرسال الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

وقال طالباني في تصريح للصحفيين اليوم، إن "حكومة إقليم كوردستان ليس لديها مانع في إرسال الإيرادات غير النفطية، وسنتفق مع العراق على آلية مسألة الإيرادات".

وعن انتخابات برلمان كوردستان، توقع طالباني، أن "تجري حكومة الإقليم الانتخابات البرلمانية هذا العام".