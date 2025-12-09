قوباد طالباني لرجال أعمال ومستثمرين: الإقليم يتمتع بأحد أقوى القطاعات الأمنية

شفق نيوز- السليمانية

أكد نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الثلاثاء، لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أن الإقليم يتمتع بأحد أقوى القطاعات الأمنية، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم تعمل على تطور القطاعين الزراعي والسياحي ودمجهما معاً فضلاً عن تطوير واقع الاستثمار في مدن الإقليم.

وقال طالباني في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للاستثمار الذي احتضنته مدينة السليمانية، بحضور جمع غفير من رجال الأعمال والمستثمرين، إن "السليمانية باتت من أهم المدن الجاذبة للاستثمار في الإقليم، وقد شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ عدد كبير من المشاريع رغم العراقيل والصعوبات"، معرباً عن شكره للمستثمرين الذين واصلوا العمل وتجاوزوا التحديات.

وأضاف طالباني خلال كلمته في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "السليمانية هي عاصمة الثقافة في إقليم كوردستان، وهي اليوم تخطو بثبات نحو بناء اقتصاد قوي وفعّال"، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص لعب دوراً محورياً في التطوّرات التي تشهدها المدينة، التي تضم أقوى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، إضافة إلى كوادر كفوءة وأيدٍ عاملة مدربة ورجال أعمال شجعان".

وتابع أن "الإقليم يتمتع بأحد أقوى القطاعات الأمنية، فضلاً عن قطاع صحي فاعل، كما أن نساء السليمانية يمثلن جزءاً مهماً من عملية التطور، وستواصل الحكومة دعمهن وتوسيع فرص مشاركتهن في التنمية".

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن "رؤية حكومة الإقليم واضحة، إذ تعمل على بناء اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتوسيع دور القطاع الخاص، إلى جانب تطوير الأداء الحكومي وتقليل الروتين وزيادة الشفافية في جميع مؤسسات الإقليم".

وأشار طالباني إلى أن الحكومة "تعمل على تطوير القطاعين الزراعي والسياحي ودمجهما معاً، إضافة إلى النهوض بالقطاع الصناعي"، مبيناً أن "السليمانية لم تعد فقط عاصمة للثقافة، بل أصبحت أيضاً عاصمة للإبداع والتطوّر، وتمتلك بيئة ملائمة للشركات الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا".

وختم قائلاً: "نحن ملتزمون بدعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في السليمانية، وبالتعاون المشترك يمكننا تقديم أفضل الخدمات لشعب كوردستان وتنفيذ المهام المطلوبة بأعلى مستويات الكفاءة".