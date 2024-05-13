قوباد طالباني: لا نعرف لما تأخير الرواتب.. حكومة الإقليم أرسلت ما عليها لبغداد

شفق نيوز/ قال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، يوم الاثنين، إنه لا يعرف سبب تأخير الرواتب، لكنها سترسل قريبا.

وصرحطالباني للصحفيين، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، خلال تجمع في حلبجه، "لا أعرف سبب تأخير الرواتب، لكن بحسب المعلومات التي وصلتني، تم حل مشكلة الرواتب والموافقة عليها ويجب إرسالها".

وبين، "أرسلنا ما طلب من حكومة إقليم كردستان.. أرسلنا إلى بغداد القوائم".

ويأتي تصريح نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان في وقت لم يستلم فيه موظفو حكومة إقليم كردستان رواتب شهر نيسان الجاري حتى الآن.