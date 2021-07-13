قوباد طالباني: إقليم كوردستان يضع إمكاناته الصحية خدمة للناصرية

شفق نيوز/ عبر قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تعازيه لذوي ضحايا حريق مستشفى في مدينة الناصرية، الذي اودى بحياة العشرات.

وقال طالباني في بيان، "بقلوب يعتصرها الألم والأسى تابعنا تطورات حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية ليلة أمس، الذي أودى بحياة العشرات من الراقدين والمرضى".

وأضاف "نعبر عن كامل الاستعداد لوضع الإمكانات الصحية المتاحة لمستشفيات إقليم كوردستان العراق في خدمة الناجين ومعالجتهم، وسنتواصل مع الجهات الصحية الاتحادية لتقديم العون والمساعدة الطبية لمدينة الناصرية العزيزة".

وكان وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استعداد مستشفيات الإقليم لاستقبال المصابين بحادث الحريق في مركز صحي في الناصرية.

وقال برزنجي، إنه أجرى اتصالات هاتفية مع وزارة الصحة العراقية الاتحادية ومحافظ ذي قار ومدير عام صحة محافظة ذي قار واعرب عن استعداد حكومة اقليم كوردستان لتقديم الإغاثة وارسال المستلزمات الطبية اللازمة واستقبال الجرحى في مستشفيات اقليم كوردستان ومساعدتهم".