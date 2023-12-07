قوباد طالباني: قتل المرأة فعل شنيع ويسيء لسمعة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصف قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، يوم الخميس، قتل المرأة بداعي الشرف أو تحت أي ذريعة أخرى بأنه "فعل شنيع، ويسيء" لسمعة الإقليم، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش استضافته في أعمال المؤتمر الدولي الأول للمرأة تحت عنوان (المرأة في مرآة المجتمع والتاريخ) الذي انعقد في جامعة السليمانية.

وقال طالباني خلال الاستضافة، إنه "يتعين أن نبدأ بمكافحة فكر العنف ضد المرأة من البيت أولاً، وبعدها المدارس، وثم المؤسسات والدوائر الحكومية، وفي أماكن العمل، وفي البرلمان، وفي سوق العمل"

وأكد على ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة، مستدركا القول: لكن الأهم من ذلك تنفيذ تلك القوانين.

وأضاف ان النساء في مجتمعنا قويات وصاحبات ارادة ونجحن في جميع المهام التي تسلمنها كالمديرة والمهندسة والمسؤولة وفي جميع المجالات، معتبرا أن موضوع المساواة بين الرجل والمرأة موضوع عالمي، والنساء يستطعن مساعدة أنفسهن والتعاون بينهن.

وأردف طالباني بالقول إن توعية المجتمع حول حقوق المرأة أمر مهم جداً وصعب في نفس الوقت، لان هذا الامر ليس كاصدار قرار أو قانون لذا علينا الاستمرار يومياً في توعية المجتمع والاهتمام بهذا الملف بشكل مستمر، وان نتحدث عنه يوميا وعلى جميع شرائح المجتمع الاهتمام بملف حقوق النساء.

وأوضح "نحن ندعم اي محاولة او جهد لتعزيز حقوق المرأة والحد من العنف الذي يمارس ضدهن، ويجب عليكم إدامة هذا المؤتمر وتوسيعه وعقده في جميع مناطق اقليم كوردستان بالتعاون بين جميع الجامعات لان ملف النساء ملف مهم جداً ويجب علينا الاهتمام به وعقد المؤتمرات التي تساهم في تطويره بشكل مستمر ".

وبين نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ان النساء في المهام الحكومية حققن نجاحات كبيرة، ويجب علينا اعادة النظر بتوزيع النساء داخل الحكومة و وضعهن في الاماكن المناسبة لهن، وتسليمهن مناصب تنفيذية على مستوى المديرين والمديرين العامين والمحافظين، وعلينا دعمهن للوصول إلى المناصب العليا.

واشار الى انه لا شرف في قتل النساء ولا يجوز ممارسة العنف ضدهن تحت اية ذريعة، والان هناك مواجهات كبيرة لحالات العنف ضد النساء، وهناك إجراءات قوية وشديدة مع منفذي العنف ضد المرأة، مشددا على الحكومة تولي اهتماماً كبيرا بموضوع النساء، وكل وزارة لديها مهمتها لتوعية المجتمع وأغلب الوزارات عملت بشكل جيد لدعم المواضيع التي تساهم في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء.