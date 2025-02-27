قوباد طالباني عن العلاقة مع بغداد: لا يمكن حل جميع مشاكل كوردستان في اربيل

شفق نيوز/ قال قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، إن حزبه لديه قناعة راسخة بأنه لا يمكن حل جميع مشاكل اقليم كوردستان في اربيل.

تصريحات طالباني أدلى بها خلال خلال استضافته على هامش أعمال اليوم الثاني لمنتدى أربيل بنسخته الثالثة الذي ينظمه مركز "رووداو" للدراسات.

وقال طالباني "نحن بهذه القناعة استطعنا تثبيت حق الكورد وكيان اقليم كوردستان في الدستور والقانون العراقي، ولم نقم بهذا الشيء لا في السليمانية ولا في اربيل وإنما في بغداد".

وأضاف أنه "في العام 2012 عندما مرض رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني والسلسلة التي تلتها من الاحداث اصبح نفوذ الكورد في بغداد اكثر ضعفا، وهذا قد تضرر منه اقليم كوردستان لذلك عمل الاتحاد الوطني على استعادة مكانة الكورد في بغداد وتقوية العلاقات"، مؤكدا أنه "قد تم حل مشكلة رواتب موظفي اقليم كوردستان مؤخرا في بغداد".

وعن علاقة الاتحاد الوطني الكوردستاني مع إيران، قال طالباني انه في كثير من الاحيان توصف هذه العلاقة بالابيض والاسود.

وأوضح ان الاتحاد الوطني لديه علاقة جيدة مع إيران والحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه ايضا علاقة جيدة مع تركيا، وهناك من يريد يصور وكأن العلاقة سيئة ما بين الحزب الديمقراطي وإيران، والاتحاد الوطني علاقته سيئة مع تركيا، واعتقد ان هذا ليس كما يتم تصويره كأبيض واسود لأن في الدبلوماسية ليست هناك ابيض واسود، بل هناك مساحات رصاصية".