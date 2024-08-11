قوباد طالباني: رواتب موظفي الإقليم سيتم إرسالها فور تدقيق القوائم

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، يوم الأحد، أن رواتب موظفي الإقليم سيتم إرسالها من بغداد فور انتهاء ديوان الرقابة المالية الاتحادية من تدقيق قوائم أسماء الموظفين.

وقال طالباني خلال مراسم افتتاح نفق "الفاروق" في السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز "لم تنتهي بعد عملية تدقيق قائمة رواتب الموظفين، وفور انتهائها سيتم إرسال القوائم إلى وزارة المالية لإرسال الرواتب، ومن ثم تحويلها إلى إقليم كوردستان لصرفها".

وبخصوص حادثة قرداغ التي وقعت يوم الجمعة الماضي نتيجة اشتباك بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين، أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الأمن، أكد طالباني "قواتنا الأمنية مستمرة في حماية إقليم كوردستان، وما جرى في قرداغ كان عملاً إرهابياً".