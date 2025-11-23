قوباد طالباني: حكومة الإقليم لن تُشكل دون الاتحاد الوطني ومسألة الرواتب أولوية في بغداد

شفق نيوز- السليمانية

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الأحد، أن حكومة إقليم كوردستان لا يمكن تشكيلها دون مشاركة حزب الاتحادي الوطني، فيما لفت إلى أن الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية المقبلة ينبغي لها أن تكون قادرة على وضع حل نهائي لأزمة الرواتب.

وقال طالباني خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الاتحادية المقبلة ستعمل على معالجة مشكلة الرواتب بشكل جذري ونهائي"، مبيناً أن "حكومة الإقليم لا يمكن تشكيلها دون الاتحاد الوطني الكوردستاني"، في إشارة إلى ضرورة الشراكة السياسية بين مكونات الإقليم.

وأضاف أن "التهديدات ومحاولات الضغط لن تغيّر من مواقفنا"، موضحاً أن "رؤية الاتحاد الوطني تجاه بغداد تقوم على الاستقلالية في القرار السياسي والعمل وفق مصالح شعب كوردستان ضمن إطار الدولة الاتحادية".

وبحسب طالباني، فإن "السليمانية أصبحت مفتوحة أمام المستثمرين"، لافتاً إلى أن "رجال الأعمال من مختلف المحافظات يتجهون نحو المدينة لإطلاق مشاريعهم، الأمر الذي يعزز مكانتها الاقتصادية".

وأكد أن "قوة العراق شرط أساسي لقوة إقليم كوردستان"، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى "المشاركة الجدية في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في عموم البلاد".

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 27 مقعداً في مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، من أصل 46 مقعداً حصة إقليم كوردستان، ومع إضافة مقاعد الكوتا الـ 5، تصبح عدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 32 مقعداً.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان من مقاعد مجلس النواب العراقي 46 مقعداً من أصل 329 مقعداً، حيث تتوزع على محافظة السليمانية 18 مقعداً، ثم أربيل 16 مقعداً، ودهوك 12 مقعداً.