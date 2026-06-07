قوباد طالباني: تنويع الإيرادات ضروري وكوردستان شريك أساسي في تنمية العراق

شفق نيوز- السليمانية

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الأحد، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، مشدداً على ضرورة تحويل شعارات الإصلاح والتغيير إلى خطوات عملية ملموسة.

وقال طالباني خلال مشاركته في أعمال منتدى دلفي الاقتصادي المنعقد في السليمانية، إن المدينة لعبت دوراً مؤثراً في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية على مستوى المنطقة، مؤكداً أن التنمية ينبغي أن تشمل جميع المدن والمناطق، لا أن تتركز في العواصم فقط.

وأضاف أن منح الفرص المتساوية للمحافظات والمناطق المختلفة يمثل أساساً لتحقيق التنمية المتوازنة والاستقرار المستدام، مشيراً إلى أن الاعتماد على النفط وحده لم يعد كافياً لضمان مستقبل اقتصادي مستقر.

وأوضح أن الإقليم بحاجة إلى تطوير قطاعات اقتصادية متعددة وخلق مصادر دخل متنوعة قادرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يقاس بالنتائج المتحققة على أرض الواقع وليس بالشعارات السياسية.

وأشار طالباني إلى أن إقليم كوردستان يمثل شريكاً فاعلاً وحيوياً في العراق، ولديه القدرة على الإسهام بصورة أكبر في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التعاون والتكامل مع الحكومة الاتحادية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وفي محور آخر، شدد على أهمية تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار والمؤسسات القيادية، لما تمثله من عنصر أساسي في دعم التنمية والاستقرار.

كما لفت إلى أن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني يعمل على تعزيز الثقة بين القوى السياسية المختلفة، معتبراً أن بناء الثقة يمثل خطوة أساسية لمعالجة الخلافات وتهيئة الأجواء المناسبة للتفاهم والتعاون.

وأكد طالباني في ختام كلمته أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل المشترك والإصلاحات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب تعزيز الثقة والتفاهم السياسي بما يحقق الاستقرار والازدهار في كوردستان والعراق.