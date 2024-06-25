قوباد طالباني: انتهت ذرائع وحجج تأجيل انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أبدى نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، قلقه من تأجيل العملية الانتخابية، فيما رأى أن "ذرائع أو حجج" التأجيل انتهت.

جاء ذلك، خلال استقبال طالباني، وفدا من الأمم المتحدة، برئاسة كلاوديو كوردون، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، للشؤون السياسية ودعم الانتخابات، وشهد التباحث حول الوضع السياسي في الإقليم، ومسألة انتخابات برلمان كوردستان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، عقد هذا الاجتماع، بمناسبة تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، والتي إحدى مهامها مساعدة العراق واقليم كوردستان في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وأعرب طالباني، عن سروره بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، آملا أن يؤدوا دورا مهما في إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان، بحيث تكون نتائجها موضع ثقة مواطني الاقليم.

وقال: "لم تعد هناك أية ذرائع أو حجج لتأجيل موعد الانتخابات أكثر، لا سيما أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات".