قوباد طالباني: أزمتنا ليست بتقاسم المناصب بل في تطبيق مبادئ الشراكة في كوردستان

جدد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني قوباد طالباني، يوم الأحد، موقف حزبه الداعم للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، مؤكداً دعم أي مبادرة أو قرار يخرج الإقليم من الانسداد السياسي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش زيارته إدارة منطقة "رابرين" المستقلة، وقد سُئل فيه عن إمكانية عقد اجتماع بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم "الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني" خلال الفترة المقبلة، ليجيب طالباني قائلاً: "نحن مستعدون لمثل هكذا لقاءات إلا أنه ينبغي قبل ذلك تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم"، مستدركاً القول: "ولكن المشكلة ليست بالاجتماع بين الجانبين، وإنما تتمثل بمدى تفهمهما بأن الحكومة المقبلة للإقليم، وبهدف نجاحها، تحتاج إلى تطبيق هذه المبادئ المتمثلة بالشراكة الحقيقية، والحفاظ على التوازن، والتعايش المشترك، وقبول الآخر، والعمل المشترك".

وعما يُشاع بين الأوساط السياسية والشعبية حول الخلافات بشأن تقاسم المناصب التنفيذية، قال طالباني، إن المشكلة لا تكمن في توزيع المناصب، بل إنها تتجذر في عدم تطبيق تلك المبادئ المشار إليها.

يأتي هذا تزامناً مع ما أعلنه القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بيشتوان صادق، يوم الأربعاء الماضي، أن الحزب - واستجابة للدعوة التي وجهها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني - سيستأنف المباحثات مع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية بهدف التوصل لتسوية الانسداد السياسي الحاصل في إقليم كوردستان والمضي في تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مضي قرابة عامين على إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد وجه دعوة، يوم الثلاثاء الماضي، إلى القوى السياسية في إقليم كوردستان، لعقد اجتماع بعد عيد الأضحى، لمعالجة حالة الانسداد، وإنهاء الوضع السياسي "المشحون".