قوباد طالباني : النظام الاتحادي يطبق شكلا لا مضمونا في العراق

شفق نيوز / عد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الأربعاء، أن النظام الاتحادي في العراق يتم تطبيقه شكلا وليس مضمونا في العراق، فيما بين أن تجاوز الصلاحيات قد يكون من حكومتي الإقليم والاتحادية.

وقال طالباني في كلمة له خلال ملتقى ميري المنعقد في أربيل إن "الدستور في العراق اتحادي لكن كما قال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني فانه لم يتم تطبيق هذا النظام في المضمون".

وأضاف "من الممكن ان نكون في اقليم كوردستان قد تجاوزنا السلطات الممنوحة لنا، لكن على الطرف المقابل بغداد ايضا من الممكن ان تكون قد تجاوزت في بعض الاحيان النظام الاتحادي".

وتابع "عملت خلال السنوات الماضية على ان يكون لإقليم كوردستان ادارة لا مركزية لكن وجود ادارة صحيحة للاقليم بحاجة الى وضع دستور"، مبينا انه "يجب أن يتم كتابة دستور إقليم كوردستان بطريقة واقعية وأن يكون قابلاً للتطبيق".

وبيّن قوباد طالباني ان"النظام الاتحادي في العراق تم تعريفه على انه مشروع كوردي لكن البصرة تريد تطبيق هذا النظام أكثر من اقليم كوردستان، والانبار كذلك".

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أشر، يوم امس الثلاثاء خلال مشاركته في ملتقى ميري المنعقد في أربيل، مشكلة وصفها بالجوهرية بين بغداد والاقليم، تتمثل بعدم تنفيذ النظام الفدرالي الدستوري في العراق.

وقال بارزاني "برأيي أن هناك مشكلة جوهرية في علاقة اربيل وبغداد حيث انه بحسب الدستور فالعراق دولة اتحادية لكن في المضمون هناك مركزية، والاتحادية لم تأخذ مجراها، واذا لم يتم حل هذه المشكلة فبقية المشاكل لن تحل. واذا كنا نريد استقرارا سياسيا واقتصاديا في العراق بجب ان نتناقش حول هذا الموضوع بكل شفافية ومن دون مجاملة".

وأضاف أنه خلال الشهور الماضية من تشكيل ائتلاف ادارة الدولة حصل تقدم، كما هناك مشاكل اخرى، لكن لدينا خارطة طريق لهذه الحلول.