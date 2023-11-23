قوباد طالباني: المفاوضات مع بغداد مستمرة لإرسال الرواتب المتأخرة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن حكومة الإقليم تعمل على توفير مستحقات الموظفين وتفهم معاناتهم ومشاكلهم، داعياً الحكومة الاتحادية في بغداد لإرسال الرواتب الثلاث الأخيرة لهذا العام.

وقال قوباد طالباني، في حديث مع عدد من الصحفيين، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إنهم يعملون على إيجاد حل مع الحكومة الاتحادية لمشكلة رواتب الموظفين والالتزام بقانون الموازنة، مؤكدا أن حكومة اقليم كوردستان التزمت بجميع النقاط الواردة في قانون الموازنة.

وأضاف نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، "إننا نعمل على توفير جميع الحقوق اللازمة للموظفين في موعدها المحدد ونتفاوض مع الحكومة الاتحادية لإرسال الرواتب المتأخرة للموظفين في اقليم كوردستان".

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء "لدينا قانون موازنة ونحن في حوار مستمر مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ جميع الفقرات والمواد الواردة في قانون الموازنة".

وتابع قوباد طالباني أن "الاجتماعات مع الأطراف السياسية الكوردستانية ستستمر لتوحيد البيت الكوردي"، مشيراً إلى أن "الاجتماع الذي عقده الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الحزب الديمقراطي كان ايجابياً وسنجتمع مع الاطراف السياسية الاخرى ايضا لكي نخلق أجواء صحية في اقليم كوردستان لنتمكن من التغلب على المشاكل الراهنة".