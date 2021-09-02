قوباد طالباني: السليمانية ستصبح أكبر مركز تجاري على مستوى العراق

شفق نيوز/ توقع قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان يوم الخميس أن تصبح محافظة السليمانية أكبر مركز تجاري وصناعي على مستوى العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في السليمانية سيروان محمد على هامش تفقده لمشروع السليمانية 2020.

وقال طالباني في المؤتمر إن "غرفة التجارة والصناعة في السليمانية ستكون أكبر مركز تجاري وصناعي في العراق حيث ستوفر 5000 فرصة عمل للشباب، ويمكننا زيادة حجم الأعمال وتطوير الاقتصاد بشكل أفضل".

وفيما يتعلق بتسعيرة وقود البنزين قال طالباني "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على تزويدنا بالبنزين، وقد قدمنا التسهيلات اللازمة للتجار لإستيراد هذه المادة ولكن للأسف بعضهم ادخل البنزين بمواصفات رديئة، وأدخلوا فيه مواداً رفعت من نسبة الاوكتان، وقاموا بممارسة الغش والخداع".