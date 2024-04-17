قوباد طالباني: اقتصاد العراق غير مستقر والنفط أصبح نقمة على شعبنا

شفق نيوز/ قال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الأربعاء، إن النفط أصبح نقمة على الشعب العراقي، وأن اقتصاد البلد غير مستقر وغير متوزان لأنه يعتمد على النفط.

واضاف طالباني خلال كلمة له في الجلسة المسائية لملتقى السليمانية الثامن والذي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "اقتصاد العراق غير متوازن لاعتماده على النفط بشكل كبير، ونحن نعلم ان النفط سوف يموت وينتهي، وأتمنى ان لا يبقى لدينا ولا يدوم لان النفط أصبح نقمة على شعبنا".

وأضاف، "يجب ان نعتمد على البنية الاقتصادية للمستقبل، ونحتاج الى اشخاص ذوات خبرة للاهتمام بالبنية الاقتصادية"، لافتاً الى ان "عدم تغيير توجهاتنا للإدارة في العراق والاقليم سوف يجعلنا متأخرين ولا نكون أصحاب اقتصاد مستقر".

وشدد طالباني على "ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص والمصرفي في المستقبل من اجل وصول إقليم كوردستان والعراق الى الطريق الصحيح والتحرر من واردات النفط، مبينا ان "هذه العملية تتطلب رجل دولة لكن الآن يندر وجوده".

وأشار نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان الى أن "إقليم كوردستان والعراق ككل يحتاج الى فلسفة اقتصادية تعتمد على التنوع في مصادر الدخل والواردات وليس الاعتماد على النفط فقط، حيث لم نتمكن حتى الان من إيجاد توازن بين الإدارة والقطاع الاقتصادي".

وعن مشاركة الشباب وجهودهم في تطوير عجلة البلد نحو الامام، اوضح قوباد طالباني، "إننا متفائلون بطاقات الشباب وابداعاتهم، وينبغي علينا فتح افق جديدة بوجه الشباب كي يكونوا جزءا من تطورات البلاد".

واضاف، "ينبغي ان نخطوا بالتزامن مع التغييرات والتطورات التكنولوجية ونستفيد من جوانبها الإيجابية، وإذا وجدنا جوانب أخرى سلبية من جراء سوء استخدام التكنولوجيا لتفكيك العائلة والمجتمع، فيجب على الحكومة والجهات الأمنية والمعنية مواجهتها والحد من سوء استخدامها".