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قوات 70 للبيشمركة تصدر توضيحا جديدا حول انفجار داخل مقرها بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-04T10:43:18+0000
قوات 70 للبيشمركة تصدر توضيحا جديدا حول انفجار داخل مقرها بالسليمانية

شفق نيوز/ اكدت قوات 70 التابعة لوزارة البيشمركة يوم الاحد وقوع انفجار بمستودع للذخيرة داخل مقرها في محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم القوات احمد لطيف في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز اليوم، انه "صباح اليوم وتحديدا في الساعة 10:50 دقيقة وقع انفجار في مستودع صغير يحتوي على ذخيرة فقط ومعظمها منتهية المفعول وغير صالحة للاستعمال داخل مقر قوات 70 الواقع في منطقة رابرين في السليمانية".

واشار الى ان الحادث لم يسفر عن خسائر بالارواح باستثناء احتراق عجلتين وتدمير المستودع بشكل كامل، مردفا بالقول انه الى الان لا نعلم سبب وقوع الانفجار، وقد شكلنا لجنة تحقيقية وعند التوصل الى النتائج سنعلنها امام الراي العام".

وبشأن تكرار الانفجارات وللمرة الثالثة داخل نفس المقر قال المتحدث ان "اي مكان يحتوي على اسلحة وذخائر قابل لوقوع مثل هكذا حوادث، ولكن سنعمل على تفادي تكرارها مستقبلا".

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