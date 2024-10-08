قوات 70 توضح اسباب تأخر رواتب متقاعديها وتؤكد: الحل خلال يومين

شفق نيوز/ أعلنت قوات 70 اليوم الثلاثاء عن تفاصيل جديدة حول أزمة تأخر رواتب بعض متقاعديها، مؤكدة أن المشكلة تعود لإجراءات تنظيمية في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان.

وأوضح باللواء أحمد لطيف، المتحدث الرسمي باسم قوات 70 لوكالة شفق نيوز؛ أن هؤلاء المتقاعدين كانوا يتلقون رواتبهم من ميزانية قوات 70 أثناء فترة خدمتهم، إلا أن أحالتهم للتقاعد تستوجب ضمهم إلى قوائم رواتب المتقاعدين التابعة لحكومة الإقليم.

وأشار لطيف إلى أن جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة لإدراج هؤلاء المتقاعدين على قوائم الرواتب الحكومية قد استُكملت من قبل الجهات المختصة، وأن المتبقي هو موافقة وزير المالية على تحويلهم إلى قوائم المتقاعدين الرسمية.

وأضاف: "تحدثت شخصياً مع وزير المالية الذي أكد لي أن المشكلة ستحل خلال يومين".

وبين المتحدث الرسمي؛ أن هذه المشكلة ليست جديدة، إذ تتكرر شهريًا بسبب تأخير الرواتب لبعض المتقاعدين نتيجة عدم استكمال نقلهم إلى نظام الرواتب الحكومي، مشيرا إلى أن المشكلة بدأت عندما توقفت قوات 70 عن صرف رواتب المتقاعدين بعد إحالتهم، مما استوجب نقلهم إلى قوائم متقاعدي حكومة الإقليم، وهي الخطوة التي لم تتم بعد بشكل كامل.

و تتكرر أزمة تأخير صرف الرواتب لمتقاعدي قوات البيشمركة في إقليم كوردستان، ما يثير تساؤلات حول فعالية التنسيق بين القوات ووزارة المالية في حكومة الإقليم، و يعد هذا الأمر جزءًا من المشكلات الهيكلية المتعلقة بصرف رواتب المتقاعدين في الإقليم، حيث تتعثر بعض العمليات البيروقراطية، مما يؤدي إلى تأخير الرواتب. ومن المقرر أن يتم حل هذه الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تدخل مباشر من الجهات المعنية.