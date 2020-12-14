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قوات عراقية تعتقل 5 صحفيين كورد في كركوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-14T14:32:43+0000
قوات عراقية تعتقل 5 صحفيين كورد في كركوك

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الجيش العراقي، يوم الاثنين، خمسة صحفيين كورد في قرية بمحافظة كركوك اثناء محاولتهم تغطية مشكلات المنطقة، وفق مصدر مطلع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الصحفيين المعتقلين الذين تم احتجازهم من قبل الجيش العراقي في قرية بلكانه التي تقع في ناحية ليلان في محافظة كركوك هم كل مراسل موقع ستاندر آكام وزيري ومراسل شبكة ايستا الإعلامية هلمت حسن ومراسل وكالة روزنيوز سوران محمد ومراسل موقع زيان سوران عبدالكريم ومراسل وكالة الاناضول اوزين جولا. 

وجرى احتجاز الصحفيين اثناء محاولتهم تغطية المشاكل الخاصة بملكية الاراضي في المنطقة.

ووفق المعلومات المتوفرة فإن غرفة العمليات المشتركة في كركوك قد دعت مؤخرا سكان قرية بلكانه إلى الرحيل، فيما يصر المواطنون على البقاء في قريتهم وعدم ترك بيوتهم واراضيهم الزراعية.

وبلكانه هي واحدة من القرى التي جرى تعريبها من قبل النظام السابق، وعاد سكانها الأصليون إليها في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، لكن هناك محاولات تجري الآن لطردهم مجدداً من المنطقة.

ويتهم الكورد الإدارة المحلية في المحافظة بإعادة تعريب محافظة كركوك بصورة ممنهجة منذ خروج قوات البيشمركة منها عام 2017 في أعقاب استفتاء الاستقلال.

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