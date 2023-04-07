قوات سوريا الديمقراطية تنفي استهداف مظلوم عبدي في السليمانية

شفق نيوز/ نفت قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة، استهداف مظلوم كوباني في مطار السليمانية الدولي.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المعلومات المتعلقة باستهداف القائد العام للقوات المسلحة مظلوم عبدي غير صحيحة".

واضاف البيان؛ ان "كل التقارير التي تفيد باستهداف القائد العام لقواتنا مظلوم عبدي في السليمانية بعيدة كل البعد عن الحقيقة ، والقائد العام في الخدمة الآن".

وبينت ان "هذه الانباء الكاذبة تستهدف الابتزاز السياسي لبعض القوى في جنوب كوردستان".