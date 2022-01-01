قوات تركية تعتقل مواطنين كورديين شمالي اربيل

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في اربيل، يوم السبت، بأن القوات التركية اعتقلت مدنيين كورديين اثنين شمالي المحافظة.

وذكر شهود عيان لوكالة شفق نيوز، أن قوات تركية اعتقلت، اليوم، مواطنين اثنين هما "اكرم خليل" و"زيدان نبي" من اهالي قرية ديلا التابعة لناحية سيدكان، عندما اقتربا من احدى القواعد التركية في منطقة برادوست، شمالي اربيل، موضحين أن الاعتقال جرى في الساعة الحادية عشر من مساء أمس الجمعة.

ورجح شهود العيان أن المواطنين كانا قد توجها الى تلك المناطق بهدف صيد الحيوانات والطيور البرية ليلاً، مشيرين إلى أن القوات التركية المتواجدة في تلك المناطق تقوم بين فترة واخرى باعتقال المواطنين الذين يقتربون من قواعدهم ويتم الافراج عنهم، إلا أنها لم تفجر عن هذين الشخصين لغاية الآن.