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قوات الأمن تفض إحتجاجات بالقوة وسط السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-03T10:05:36+0000
قوات الأمن تفض إحتجاجات بالقوة وسط السليمانية

شفق نيوز/ قامت القوات الامنية اليوم الخميس بفض احتجاجات باطلاق الغاز المسيل للدموع، ورشق المتظاهرين بخراطيم المياه وسط مدينة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية منعت موظفين، واشخاص غاضبين من التظاهر قرب ساحة "السراي" وسط السليمانية للتنديد بتأخير صرف الرواتب واستقطاع نسبة منها، والمطالبة بالقضاء على الفساد المالي والاداري المستشري بالدوائر والمؤسسات الحكومية، وتحسين الواقع المعيشي المتردي".

و واجهت تلك القوات المحتجين باطلاق الغاز المسيل للدموع ونجحت في تفريق جموعهم لتنتشر بشكل مكثف حول الساحة والاسواق المحيطة بها.

وتظاهر الالاف من المعلمين والمدرسين والموظفين في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، احتجاجا على تاخير الرواتب والاوضاع المعيشة المتردية.

وباشرت حكومة اقليم كوردستان اليوم بصرف الرواتب المتأخرة نتيجة تلكؤ الحكومة الاتحادية في بغداد بارسال المبالغ المالية المخصصة للإقليم ضمن الموازنة العامة للبلاد.

تتعرض كل اربيل وبغداد لضغوط تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

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