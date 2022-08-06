قوات الأمن تفض تظاهرة وسط السليمانية بقنابل الغاز المسيلة للدموع

شفق نيوز/ انطلقت في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم السبت، تظاهرة وسط المحافظة تطالب بإجراء تغييرات في الآليات المتبعة في إدارة الحكم واعتماد النظام الديمقراطي، بدوره أعلن حراك الجيل الجديد عن اعتقال عدد من نوابه وقياداته من قبل قوات الأمن، مؤكداً أنه أبلغ السفارات الأجنبية والمنظمات الأممية بما يجري في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة دعا لها رئيس حركة الجديد شاسوار عبد الواحد عصر اليوم، حيث تجمع العشرات من المتظاهرين في شارع "مولوي" الشهير وسط مدينة السليمانية، للمطالبة بتغيير نظام الحكم في إقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إلى القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف وسط المدينة قبيل بدء التظاهرة، وبعد تجمع المتظاهرين قامت بتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما منعت وسائل الإعلام من الوصول إلى مكان التظاهرة، وكذلك منعت المواطنين من استخدام أجهزة الهاتف النقال حتى وإن كان لإجراء اتصال حيث يتم اعتقال من يستخدمه هاتف فوراً.

وأشار إلى أن المحال التجارية في شارع "مولوي" أغلقت أبوابها بعد انطلاق التظاهرة.

إلى ذلك، أكد حراك الجيل الجديد، برئاسة شاسوار عبد الواحد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سلطات الإقليم اعتقلت عدداً من قياديي الجيل الجديد ونوابه، وهناك أكثر من ٣٠ سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك".

وأضاف "الجيل الجديد يحمّل سلطة الإقليم وحزبي الاتحاد والديمقراطي مسؤولية الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه وقيادييه، وأبلغنا السفارات والأمم المتحدة بما يحدث".

وكان رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، قد دعا إلى تنظيم تظاهرة في الساعة السادسة من عصر اليوم، للمطالبة بتغيير نظام الحكم في إقليم كوردستان، فيما دعا آخرون إلى اقتحام مبنى برلمان الإقليم على غرار سيناريو التيار الصدري الذي اقتحم مجلس النواب العراقي في بغداد وأعلن اعتصاماً مفتوحاً لحين تحقيق المطالب التي نادى بها زعيم التيار مقتدى الصدر، والمتمثلة بعدم ترشيح أي شخصية من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وعدم تدوير الوجوه القديمة في العملية السياسية.