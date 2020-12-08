قوات الأمن تفرق محتجين في مدينة السليمانية

شفق نيوز/ فرقت قوات الأمن عشرات المتظاهرين مساء الثلاثاء في مدينة السليمانية دون وقوع إصابات.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن عشرات المتظاهرين تجمعوا في منطقة بكرجو القريبة من شارع سالم على مقربة من وسط مدينة السليمانية.

وأضاف أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين دون وقوع إصابات.

وكانت السليمانية قد شهدت يوم الاربعاء الماضي احتجاجات تطالب بصرف رواتب متأخرة للموظفين، فيما منعت قوات الأمن المحتجين من التجمع في وسط المدينة في اليوم التالي.

إلا أن الاحتجاجات امتدت إلى أقضية ونواحي المحافظة وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حكومية وحزبية.