قوات الآسايش تعتقل عددا من المثليين في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الآسايش في محافظة السليمانية يوم الجمعة عن إلقاء القبض على عدد من المثليين بتهمة ممارسة أفعال منافية للآداب.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه ليلة أمس شرعت قواتنا بحملة للقضاء على ظاهرة الدعارة في أحدى المناطق في السليمانية وفقا لدعاوى كثيرة قدمها سكان ذلك الحي والتي انتشرت بها هذه الظاهرة بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى امتعاضهم.

ووفقا للمديرية فإن القوات باشرت في الحملة بهدف القضاء على هذه الظاهرة فقط وليس الغرض منها استهداف جنس او فئة معينة في المجتمع.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الاسايش و قوات الشرطة أطلقت حملة مشتركة مساء أمس في المدينة القت فيها القبض على 10 مثليين بتهمة ممارسة الأفعال المنافية للآداب.

من جهتها نددت منظمة "عراق كوير"، بحملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الامنية في السليمانية بحق المثليين.

وقالت في بيان اليوم، إن الاعتقالات الجماعية تعتبر انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ولأفراد مجتمع "الميم" في إشارة إلى المثليين.

وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات خالية من أية أسس قانونية كما أن التصريح بأن أفراد مجتمع "الميم" يشكلون تهديدا على أمن المدينة هو خداع للمواطنين.

كما أشار البيان إلى أن هذه الحملة ستضع أفراد مجتمع "الميم" المقيمين في السليمانية والعراق بشكلٍ عام بموقع أكثر ضعفاً وحساسيةً، منوها إلى أن التصريحات التي تقول بأن هؤلاء الأفراد سيتم فحصهم ستؤدي إلى انتهاكات مباشرة لحقوقهم وكرامتهم.

وناشد البيان حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية والمجتمع الدولي بأن يتخذوا إجراءات طارئة لإيقاف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الأفراد الذين يقودون هذه الحملة التي تعتبر خرقا للقانون.