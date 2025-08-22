قوات "الكوماندو" تغلق قناة فضائية ممولة من قبل لاهور شيخ جنكي

شفق نيوز- السليمانية

أفادت إدارة قناة "زووم نيوز" الفضائية في مدينة السليمانية، اليوم الجمعة، أن قوات "الكوماندو" التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني أغلقت القناة بعد مصادرة المعدات.

وذكرت إدارة القناة في تصريح صحفي، أنه تمت مداهمة مبنى "زووم نيوز" في السليمانية من قبل قوات "الكوماندو" صباح اليوم، والتي بادرت الى تحطيم ومصادرة اجهزة القناة"، مؤكدة أنه بسبب ذلك تم إيقاف البث في القناة.

كما حملت إدارة القناة ، القوات الامنية المسؤولية الكاملة "لهذا الخرق الواضح للقانون".

و قناة "زووم نيوز" الفضائية الناطقة باللغة الكوردية يمولها رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي الذي اعتقلته القوات الامنية مع اثنين من أشقائه بعد اشتباكات عنيفة دارت رحاها مع مسلحين موالين لشيخ جنكي في السليمانية فجر اليوم الجمعة وأسفرت عن مقتل ثلاثة من الطرفين واصابة نحو 10 آخرين بجروح.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الكوادر العاملة في القناة قد غادرت مبنى القناة ليلاً ومع اندلاع الاشتباكات، ولم يتبقَ سوى بعض المراسلين الذين تم اعتقالهم.