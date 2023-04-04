قوات الزيرفاني: الكوماندوز في السليمانية تختطف عنصرا من قوات البيشمركة

شفق نيوز/ أفادت قوات "الزيرفاني" التابعة لوزارة شؤون البيشمركة، يوم الثلاثاء، أن عنصرا من قواتها تعرض للاختطاف من قبل قوات المغاوير "الكوماندوز" في محافظة السليمانية.

وأوضحت قيادة قوات "الزيرفاني" في بيان اليوم، إنه مساء الاثنين، داهمت قوة مغاوير تابعة لـ(رئيس الإتحاد الوطني الكوردستاني) بافل طالباني في السليمانية منزل البيشمركة (صلاح الدين جلال أحمد) في الكتيبة الرابعة التابعة لمكتب تنظيم السليمانية، التي تخضع لإمرتنا، دون موافقة و أمر من المحكمة".

وقالت أيضا في بيانها، إنه "إضافة إلى إدانة هذا العمل غير القانوني، فإننا نحمل تلك الجماعة التي تسببت ومنذ مدة بزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة السليمانية الحبيبة مسؤولية حفظ وسلامة حياة ذلك البيشمركة"، مشددة على ضرورة "وضع حد لمثل هذا السلوك".