قوات "الزيرفاني" تقتل شخصاً حاول اغتصاب فتاة داخل سيارة في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بأن قوات "الزيرفاني" أقدمت على قتل رجل حاول اغتصاب فتاة داخل سيارته الشخصية في شارع 150 متري بمركز المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في يوم الأحد الموافق السادس من شهر آذار الجاري وتحديداً في الساعة التاسعة مساء، وقع حادث قتل في شارع 150 متري قرب مديرية المرور، ومصرف (المنارة) وبعد وصول قوات الشرطة إلى محل الحادث للقيام بالتحقيق، تبين أن شخصاً يُدعى (صادق عبد الخالق جمال) قد قُتل داخل سيارته نوع (هونداي أكسينت).

ووفقا للبيان فإن القتيل كانت برفقته مواطنة تُدعى (ا، ا، م) وبعد ظهور نتائج التحقيقات الأولية اتضح أن القتيل حاول اغتصابها، وانها طلبت المساعدة ليصل حراس المصرف التابعين لقوات الزيرفاني إلى السيارة لمساعدة الفتاة إلا أن السائق أراد الهرب ونتيجة لذلك اطلقوا النار عليه مما تسبب بوفاته.

وتابع البيان أن المتهمين سلما نفسيهما إلى مديرية آسايش أربيل، مشيرا إلى ان المتهمين والفتاة يخضعون للتحقيق من قبل قوات الشرطة التي القت القبض عليهم بقرار قاضي التحقيق بموجب المادة 405 من قانون العقوبات العراقي.