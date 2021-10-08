قوات "الزيرفاني" تشكو بطء سير العملية الانتخابية مع تزايد أعداد المشاركين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أشرَّ العميد ديدوان رشيد المتحدث باسم قوات "الزيرفاني" في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، مشاكل في أجهزة التصويت وبطء سير العملية الانتخابية في الاقتراع الخاص للقوات الامنية في الاقليم، مع تزايد اقبال المصوتين على المراكز.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "التصويت الخاص بهذه الآلية الجديدة خلق لنا مشاكل عديدة لأن كل مدرسة فيها 5 محطات انتخابية وتم تحديد المصوتين من 2000 - 2500 عنصر من القوات الامنية والبيشمركة، وبهذا يتعين ان يصوت قرابة 400 - 425 عنصرا داخل المحطة الواحدة خلال 11 ساعة من موعد فتح المراكز"، مردفا بالقول: ومنذ انطلاق الاقتراع الخاص ولغاية الان لم يتمكن ما نسبته 20% من الادلاء بأصواتهم".

وأشار إلى ان الجهاز المخصص لبطاقة التصويت في اغلب الاحيان لا يقرا البطاقات ويتعين تكرار عملية الإدخال لأكثر من مرة وهذا يستغرق وقتا.

وأضاف العميد رشيد أن العملية تسير ببطء بسبب تعقيدات الاجهزة الالكترونية وتستغرق عملية التصويت للشخص الواحد 3 دقائق في حين يجب ان تكون العملية اسرع من ذلك.

واستطرد قائلا إنه بهذه الحالة نحن بحاجة الى 20 ساعة لكي يتمكن الجميع من الادلاء باصواتهم والا فانه لن يتمكن سوى 40‎%‎ من القوات الامنية والبيشمركة التصويت اليوم.

وطالب المتحدث باسم الزيرفاني بزيادة محطات الاقتراع، معللا ذلك بأنهم انه احتسبوا ان يصوت على الاقل 250 شخصا في الساعة الواحدة اما الان فانه يصوت فقط اقل من 100 شخص وهذا خلق ازدحاما كبيرا في المراكز الانتخابية في إقليم كوردستان.

وافتتحت مراكز الاقتراع الخاص، أبوابها أمام منتسبي القوات الأمنية والنازحين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بواقع 52 مركزاً انتخابياً، تضم 241.

وذكرت مفوضية انتخابات أربيل أن "هناك إقبالاً متزايداً على المراكز الانتخابية"، مشيرة إلى أن "91 ألف شخص يحق له التصويت في يوم التصويت الخاص من القوات الأمنية والكوادر الطبية في 52 مركز انتخابي يضم 241 محطة".

وأضافت أن "هناك 125 ألف نازح يحق لهم التصويت في أربيل، وبواقع 60 مركزاً انتخابياً موزعاً على 65 محطة انتخابية، ولغاية الآن الاقبال هناك إقبالاً واسعاً على التصويت الخاص".