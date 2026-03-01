قوات البيشمركة تعلن تعرض أحد مقارها في أربيل لقصف بطيران مسيّر

شفق نيوز ـ أربيلأعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان، مساء الأحد، تعرض مقر الفرقة 11 التابعة لها في ناحية "ديگلة" بأربيل لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شق نيوز، إن الهجوم يمثل محاولة لزيادة تعقيد الأوضاع وخلق المزيد من الفوضى، مطالبة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بوضع حد لهذه الاعتداءات وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة القانونية".

كما حذرت من أن "استمرار هذه الأعمال الإرهابية لن يمر دون رد".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" عن تنفيذ 23 عملية باستخدام "عشرات الطائرات المسيّرة" استهدفت، وفق البيان، قواعد أميركية في العراق والمنطقة.

وبدأ التصعيد الأوسع يوم السبت 28 شباط/فبراير، بعد ضربات منسقة أميركية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، أعقبتها ردود إيرانية بصواريخ ومسيّرات طالت أهدافاً مرتبطة بالقوات الأميركية في الخليج، وتوسعت لتشمل محيط أربيل.

وبلغ التصعيد ذروته بعد إعلان رسمي بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال القصف، الأمر الذي يشي باتساع رقعة المواجهة خلال الساعات المقبلة.