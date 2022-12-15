قوات البيشمركة تشرع بعملية أمنية في سلسلة جبال "قره جوغ" لتطهيرها من داعش

شفق نيوز/ أعلنت وزارة شؤون البيشمركة، يوم الخميس، أن قواتها شرعت بتنفيذ عملية تمشيط في سلسلة جبال "قره جوغ" لتطهير المنطقة من تنظيم داعش.

وذكرت الوزارة في بيان، أن لواء المشاة 18 وبإشراف المحور الـ6 في قوات البيشمركة نفذت عملية التمشيط عند سفوح جبل "قره جوغ".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت في حدود القرى الواقعة عند سفوح جبل قره جوغ، بهدف تمشيط وتطهير المنطقة من إرهابيي داعش".

ونقل البيان عن العميد زريان إسماعيل خليفة، قائد اللواء المشاة 18، إن مثل هذه العمليات ستستمر.

وأضاف أن قوات البيشمركة يقظة على أي تحركات ومخاطر إرهابية.