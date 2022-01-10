قننت استقدام العمالة الاجنبية.. حكومة كوردستان: تعليمات لصالح الايدي العاملة المحلية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن قرب استصدار تعليمات استقدام العمال والكوادر الجانب وآلياتها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، مؤكدة ان الهدف منها توفير فرص العمل للأيدي العاملة المحلية والاستفادة من تجارب وخبرات الكوادر الاجنبية في مختلف المجالات.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير دارا رشيد أشرف اليوم الإثنين على اجتماع لجنة إعداد تعليمات استقدام العمال والكوادر الأجانب بحضور ممثل رئاسة مجلس وزراء الإقليم ووكيل الوزارة وممثلي وزارات الداخلية والعمل ورئيس هيئة الإحصاء.

واوضح البيان ان الوزير رشيد أعلن في بداية الاجتماع أن الهدف من إعداد ومن ثم اصدار تلك التعليمات هو توفير فرص العمل للأيدي العاملة المحلية والاستفادة من تجارب وخبرات الكوادر الاجنبية في مختلف المجالات من اجل ان يتمكن الشباب في الاقليم مستقبلا من الحصول على فرص العمل.

واضاف البيان ان الاجتماع تناول بعد ذلك آخر استعدادات اصدار تعليمات استقدام العمالة والكوادر الاجانب وآلية منحهم التأشيرة والاقامة وإعداد الإحصاءات وقواعد البيانات الخاصة بهم في الاقليم مع طرح آليات المشكلات التي تشرف عليها وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وفق آخر القوانين والتعليمات التي سيتم اصدارها.

واشار البيان الى انه في قسم آخر من الاجتماع طالب الوزير دارا رشيد الحاضرين إعداد تلك التعليمات باسرع وقت ممكن من ان يتم طرحها في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الاقليم والتحاور بشأنها من اجل ان تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.