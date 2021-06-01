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قنصل جديد للعربية السعودية يبدأ مهامه في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-01T10:34:11+0000
قنصل جديد للعربية السعودية يبدأ مهامه في كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القنصل العام الجديد للمملكة العربية السعودية في أربيل.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ودر إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل، اليوم، القنصل العام الجديد للمملكة العربية السعودية لدى الإقليم.

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة قدم خالص تهانيه للقنصل السعودي الجديد على بدء مهامه، وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات.

ونقل القنصل العام السعودي تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان الى رئيس الحكومة، وأبدى استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان ولا سيما في التجارة والاستثمار، وفق البيان.

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