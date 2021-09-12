سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قنصل بريطانيا لدى كوردستان يشيد بجهود بارزاني في إجراء الإصلاحات الوزارية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-12T09:05:27+0000
قنصل بريطانيا لدى كوردستان يشيد بجهود بارزاني في إجراء الإصلاحات الوزارية

شفق نيوز/ وجّه القنصل العام البريطاني لدى اقليم كوردستان، يوم الاحد، شكره لمؤسسات حكومة الإقليم على تعاونها مع القنصلية البريطانية، مشيداً في ذات الوقت بجهود رئيس حكومة كوردستان لإجراء الإصلاحات الوزارية وبالأخص وزارة البيشمركة.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، القنصل العام البريطاني الجديد لدى كوردستان ديفيد هنت"، مبينة أن بارزاني هنأ "في مستهل اللقاء، القنصل العام البريطاني الجديد بمناسبة تسنم مهامه الجديدة، وأعرب عن أمله بنجاحه في مجال تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا".

ووجّه القنصل العام البريطاني، وفق البيان، شكره للمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها مع القنصلية البريطانية، وأبدى استعداد بلاده لتوطيد أواصر العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان، سيما في مجال تنمية الاستثمار.

كذلك أشاد القنصل، بحسب البيان، بجهود رئيس الحكومة لإجراء الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة وبالأخص إصلاحات وزارة البيشمركة، مؤكداً في الوقت نفسه دعم المملكة المتحدة لاستقرار إقليم كوردستان.

,أوضح البيان، أنه جرى في اللقاء، بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى جانب الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة.

related

مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

Date: 2019-09-08 11:50:33
مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

رئيس حكومة إقليم كردستان يستقبل نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا

Date: 2021-04-18 12:31:24
رئيس حكومة إقليم كردستان يستقبل نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا

كوردستان والامم المتحدة يبحثان تعزيز الامن والتعاون الثنائي

Date: 2020-01-27 21:06:28
كوردستان والامم المتحدة يبحثان تعزيز الامن والتعاون الثنائي

عبد المهدي يتصل بمسرور بارزاني ويؤكد رغبته بحل المسائل العالقة "عملياً"

Date: 2019-07-15 21:50:38
عبد المهدي يتصل بمسرور بارزاني ويؤكد رغبته بحل المسائل العالقة "عملياً"

حكومة كوردستان تنظم جدولاً شهرياً لتوزيع الرواتب

Date: 2020-10-07 14:56:46
حكومة كوردستان تنظم جدولاً شهرياً لتوزيع الرواتب

كوردستان مخاطبة تركيا والعمال: لا تتسببا بالحاق الاضرار بمواطني الاقليم

Date: 2019-08-19 20:23:19
كوردستان مخاطبة تركيا والعمال: لا تتسببا بالحاق الاضرار بمواطني الاقليم

حكومة كوردستان: تعزيز العلاقات مع بغداد يصب بمصلحة الجميع

Date: 2019-11-05 17:02:05
حكومة كوردستان: تعزيز العلاقات مع بغداد يصب بمصلحة الجميع

مسرور بارزاني لنائب قائد قوات التحالف: هزيمة داعش مرهونة بالقضاء على أسباب ظهور الإرهاب

Date: 2021-05-27 13:11:21
مسرور بارزاني لنائب قائد قوات التحالف: هزيمة داعش مرهونة بالقضاء على أسباب ظهور الإرهاب