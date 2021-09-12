قنصل بريطانيا لدى كوردستان يشيد بجهود بارزاني في إجراء الإصلاحات الوزارية

شفق نيوز/ وجّه القنصل العام البريطاني لدى اقليم كوردستان، يوم الاحد، شكره لمؤسسات حكومة الإقليم على تعاونها مع القنصلية البريطانية، مشيداً في ذات الوقت بجهود رئيس حكومة كوردستان لإجراء الإصلاحات الوزارية وبالأخص وزارة البيشمركة.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، القنصل العام البريطاني الجديد لدى كوردستان ديفيد هنت"، مبينة أن بارزاني هنأ "في مستهل اللقاء، القنصل العام البريطاني الجديد بمناسبة تسنم مهامه الجديدة، وأعرب عن أمله بنجاحه في مجال تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا".

ووجّه القنصل العام البريطاني، وفق البيان، شكره للمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها مع القنصلية البريطانية، وأبدى استعداد بلاده لتوطيد أواصر العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان، سيما في مجال تنمية الاستثمار.

كذلك أشاد القنصل، بحسب البيان، بجهود رئيس الحكومة لإجراء الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة وبالأخص إصلاحات وزارة البيشمركة، مؤكداً في الوقت نفسه دعم المملكة المتحدة لاستقرار إقليم كوردستان.

,أوضح البيان، أنه جرى في اللقاء، بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى جانب الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة.