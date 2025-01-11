قمة "شدا" في دهوك.. مقصد سياحي مثالي لعشاق الطبيعة والمغامرة (صور)

شفق نيوز/ أصبحت قمة "شدا" الواقعة في جبل الأبيض المطل على مدينة دهوك، واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها سكان محافظة دهوك ولا سيما الشباب والشابات الذين يتوافدون بالمئات إليها للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والهواء النقي الذي يميز المنطقة.

وترتفع قمة "شدا" حوالي 880 متراً فوق مستوى سطح البحر، وبهذا توفر إطلالة مباشرة على مدينة دهوك وسدها الشهير، مما يجعلها مقصداً مثالياً لعشاق الطبيعة والمغامرة. وحرصاً على تعزيز الوصول إلى هذا الموقع قامت الحكومة المحلية مؤخراً بإنشاء طريق مخصص للمشاة يمتد بطول 1500م من سفح الجبل وصولاً إلى القمة مما سهل عملية الوصول رغم طبيعة الطريق التي تتطلب مجهوداً بدنياً.

وفي عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات يزدحم الموقع بالزوار من داخل المحافظة وخارجها، حيث يستمتعون بقضاء أوقات مميزة في أحضان الطبيعة. ويقول أحد الزوار يدعى (آري حسين) لوكالة شفق نيوز، "قررتُ مع أصدقائي الصعود إلى قمة (شدا) ورغم أن الطريق شاق بعض الشيء إلا أن الأجواء تستحق العناء، حيث إن المشهد من الأعلى مذهل، والهواء النقي يبعث في النفس راحة لا توصف".

من جانبها، أشارت إحدى الزائرات تدعى (سوزان علي) خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "المنطقة تستحق الزيارة مرات عديدة لجمالها، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى مزيد من التطوير في البنية التحتية السياحية، لافتقارها إلى المرافق السياحية الضرورية، ونأمل أن تعمل الحكومة المحلية على إنشاء مطاعم وكافيتريات وغيرها من الخدمات التي تجعل التجربة أكثر راحة للزوار".

وتعد قمة "شدا" ليست وجهة سياحية فقط بل هي أيضاً رمز للتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بجمالها مما يجعلها محط أنظار الباحثين عن الهدوء والجمال الطبيعي في قلب محافظة دهوك.