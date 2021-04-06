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إقليم كوردستان .. 856 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T12:38:11+0000
إقليم كوردستان .. 856 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 856 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي العدد إلى 127047.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فإن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 121 أربيل، 208 السليمانية، 456 دهوك، 1 حلبجة، 70 كرميان.

وأضاف البيان أن 432 مصابا بالوباء تماثلوا للشفاء وكالاتي: 95 أربيل، 81 السليمانية، 254 دهوك، 2 حلبجة، ليصل مجموع حالات التعافي إلى 111926.

وبحسب الوزارة فإنها سجلت 12 حالة وفاة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة وكما يأتي: 2 أربيل، 3 السليمانية، 7 دهوك.

وبهذا يرتفع عدد حالات الوفاة منذ تفشي الفيروس في الإقليم ولغاية الآن إلى 3743.

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