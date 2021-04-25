سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان .. 843 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-25T10:36:01+0000
إقليم كوردستان .. 843 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأحد 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 283 أربيل، 330 السليمانية، 160 دهوك، 11 حلبجة، 59 كرميان.

واكتسب 794 مريضا بالوباء الشفاء التام وكما يأتي: 108 أربيل، 315 السليمانية، 287 دهوك، 8 حلبجة 67 كرميان، 9 رابرين.

وتوفي 15 مصابا خلال آخر 24 ساعة وكالاتي: 2 أربيل، 4 السليمانية، 6 دهوك، 3 كرميان.

وبهذا يصل إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن إلى 146031 تماثل من بينهم 122829 للشفاء توفي 3959 مريضا.

related

حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-29 10:38:35
حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يواصل تراجع الاصابات بكورونا بـ97 حالة جديدة

Date: 2021-01-03 11:44:51
إقليم كوردستان يواصل تراجع الاصابات بكورونا بـ97 حالة جديدة

اقليم كوردستان يعلن تسجيل 755 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

Date: 2021-04-01 13:27:13
اقليم كوردستان يعلن تسجيل 755 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

اقليم كوردستان يسجل 353 حالة شفاء و 197 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-12-11 12:40:29
اقليم كوردستان يسجل 353 حالة شفاء و 197 إصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان .. ثلاث حالات وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-02-09 11:59:48
اقليم كوردستان .. ثلاث حالات وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان .. 977 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2021-04-22 11:25:50
اقليم كوردستان .. 977 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا اقليم كوردستان .. 123 اصابة جديدة و3 حالات وفاة

Date: 2020-12-30 11:15:22
كورونا اقليم كوردستان .. 123 اصابة جديدة و3 حالات وفاة

اقليم كوردستان .. 78 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة في 24 ساعة

Date: 2021-01-15 11:21:24
اقليم كوردستان .. 78 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة في 24 ساعة