إقليم كوردستان .. 843 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأحد 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 283 أربيل، 330 السليمانية، 160 دهوك، 11 حلبجة، 59 كرميان.

واكتسب 794 مريضا بالوباء الشفاء التام وكما يأتي: 108 أربيل، 315 السليمانية، 287 دهوك، 8 حلبجة 67 كرميان، 9 رابرين.

وتوفي 15 مصابا خلال آخر 24 ساعة وكالاتي: 2 أربيل، 4 السليمانية، 6 دهوك، 3 كرميان.

وبهذا يصل إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن إلى 146031 تماثل من بينهم 122829 للشفاء توفي 3959 مريضا.