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إقليم كوردستان.. 8 وفيات و984 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-06T15:38:09+0000
إقليم كوردستان.. 8 وفيات و984 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتسجيل ٨ وفيات و٩٨٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي ٦٤٨ مريضا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت ٩٧٢٠ فحصا خلال ٢٤ ساعة الماضية، وكشفت النتائج عن ٩٨٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى ١٩٠٣٨٥ حالة.

وأضافت أن ٦٤٨ مريضا تماثلوا للشفاء من الفيروس ليصل العدد الكلي لحالات التعافي إلى ١٧٧٢١٠.

كما سجلت الوزارة ٨ وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى ٤٥١٨ منذ ظهور الجائحة.

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