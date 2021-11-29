إقليم كوردستان.. 8 وفيات و423 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة ٨ مصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٥٤٢٠ فحصا أظهرت اصابة ٤٢٣ شخصا جديدا.

واضاف البيان ان الفترة نفسها شهدت تعافي ٤٧٨ مصابا مقابل وفاة ٨ مصابين في جميع مناطق الاقليم.

وفي اجمالي الاحصاءات اكد بيان الوزارة انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا منذ ظهور المرض خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت ٣٥٢٢١٦٨ فحصا اظهرت اصابة ٣٧٥٠٩٩ شخصا تعافى منهم ٣٦٢٥٠١ مصابا وبقي منهم ٥٧٣٣ تحت العناية الطبية و توفي منهم ٦٨٦٥ مصابا.