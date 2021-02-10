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إقليم كوردستان .. 69 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-10T11:45:03+0000
إقليم كوردستان .. 69 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات كانت على هذا النحو: 13 أربيل، 20 السليمانية، 34 دهوك، 2 كرميان، ومعها يرتفع إجمالي العدد إلى 106660.

ووفقا للموقف الوبائي فإن 113 مريضا اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 48 دهوك، 65 السليمانية ليصل معه عدد حالات التعافي منذ تفشي الجائحة في الإقليم ولغاية الآن إلى 101916.

هذا ولم تسجل الصحة أية حالة وفاة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة ليبقى العدد الكلي للوفيات عند 3492.

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