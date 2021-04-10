إقليم كوردستان .. 612 إصابة جديدة بكورونا و11 حالات وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 130529.

وقالت وزارة الصحة في الإقليم ببيان للموقف الوبائي، إن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 146 أربيل، 50 السليمانية، 396 دهوك، 7 حلبجة، 136 كرميان.

وأضاف البيان أن 418 مريضا تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 94 أربيل، 70 السليمانية، 198 دهوك، 2 حلبجة، 16 كرميان، ليصل عدد حالات التعافي إلى 113619.

وأشار البيان إلى تسجيل 11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية بالفيروس في كل من: 4 اربيل، 6 دهوك، 1 حلبجة ليكون عدد حالات الوفيات منذ تفشي الفيروس في الإقليم ولغاية الآن 3776.