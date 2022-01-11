إقليم كوردستان.. 47 قاضيا و12 عضواً في الادعاء العام يباشرون مهامهم

شفق نيوز/ ادى 47 قاضيا و12 عضوا في القضاء العام في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية امام رئيس مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان القاضي عبدالجبار عزيز حسن.

وجاء في بيان للسلطة القضائية في الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد قرار مجلس القضاء الاعلى في الاقليم المرقم 71 في الاول من كانون الاول 2021 الماضي استنادا الى الامر الاقليمي المرقم 272 لسنة 2921 ووفقا لكتاب رئاسة اقليم كوردستان /الديوان بالعدد د-1099 في 9 / 9 / 2021 وبعد توفر جميع الشروط القانونية لقرر مجلس القضاء بتعيين 47 قاضيا لمحاكم الاستئناف في اربيل والسليمانية ودهوك وكركوك -كرميان، جرت اليوم مراسيم اداء اليمين الدستورية لهؤلاء القضاة.

واضاف البيان ان المراسيم جرت بحضور نواب رئيس مجلس القضاء واعضاء محكمة الاستئناف ورؤساء محاكم الاستئناف في اربيل والسليمانية ودهوك وكركوك –كرميان ورئيس الادعاء العام ووكيل وزارة العدل ومدير معهد القضاء.

واشار البيان الى ان من بين القضاة واعضاء الادعاء العام هناك 29 امرأة 19 منهن قاضيات و10 عضوات الادعاء العام في محاكم الاستئناف في محافظات اقليم كوردستان سيباشرن بالعمل.

وتابع البيان ان مباشرة القضاة والمدعين العامين بعد اتمام الدورة الثالثة للمعهد القضائي الذين تم توزيعهم وفقا لحاجة المناطق المختلفة في الاقليم بحيث يعمل 12 قاضيا في محكمة استئناف اربيل و17 قاضيا في السليمانية و9 في دهوك و9 في كركوك-كرميان، مضيفا ان توزيع اعضاء الادعاء العام البالغ عددهم 12 عضو ادعاء عام عن طريق رئاسة الادعاء العام في الاقليم.