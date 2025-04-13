إقليم كوردستان.. 415 ألف مواطن يستفيدون من الكهرباء على مدار الساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، عن استفادة مئات الآلاف من المواطنين من خدمة التيار المستمر لمدة 24 ساعة، في إطار مشروع التوسعة والتطوير الذي تعمل عليه الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع التوسعة في شبكة الكهرباء مستمر، وحتى الآن تمكن 415 ألف مواطن من الاستفادة من خدمة الكهرباء المتوفرة طوال 24 ساعة دون انقطاع".

وأكدت الوزارة أنها تواصل جهودها لتحقيق إيصال الكهرباء المستدامة إلى جميع مناطق إقليم كوردستان، وأن العمل مستمر من أجل تغطية المنازل في الإقليم كافة بالكهرباء الدائمة.

وشددت الوزارة على أن "تحقيق الكهرباء المستقرة يعد من الأولويات"، لافتةً إلى أن فرقها الميدانية تعمل بشكل متواصل لدعم هذا المشروع الحيوي وتحقيق نتائج أوسع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن خططها الإستراتيجية "ماضية بثبات"، معربة عن أملها في الوصول إلى مرحلة الاعتماد الكامل على الكهرباء الوطنية وتوفيرها للمواطنينكافة فيالإقليم.