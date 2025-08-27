إقليم كوردستان.. 366 رخصة استثمارية لمشاريع سكنية بتكلفة 33.5 مليار دولار

شفق نيوز- السليمانية

كشفت مؤسسة "مولك" للتنمية والتطوير، اليوم الأربعاء، أن إقليم كوردستان شهد منذ عام 2006 وحتى الأول من تموز 2025 منح 366 رخصة استثمارية لمشاريع الشقق السكنية، بتكلفة تجاوزت 33 ملياراً و488 مليون دولار.

وقال مدير المؤسسة، بلال سعيد، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن حصة الكابينة التاسعة من حكومة إقليم كوردستان بلغت 564 مشروعاً استثمارياً عاماً بكلفة كلية بلغت 24 مليار دولار، مشيراً إلى أن "أكثر المشاريع كانت صناعية بعدد 43 مشروعاً، تلتها المشاريع التجارية والسياحية، فيما بلغ عدد المشاريع السكنية الاستثمارية 'شقق' خلال هذه الكابينة 60 مشروعاً".

وأضاف أن "محافظة السليمانية تحتضن حالياً 38 مشروعاً استثمارياً إسكانياً قيد التنفيذ، ستتحول إلى نحو 35 ألف وحدة سكنية عند اكتمالها"، لافتاً إلى أن "هناك مشاريع أخرى تُمنح رخصها عبر وزارة البلديات وليست ضمن إحصاءات هيئة الاستثمار".

وفيما يخص الأسعار، أوضح سعيد أن "سعر المتر للوحدات السكنية الاستثمارية يتراوح بين 400 إلى 800 دولار بحسب موقع المشروع"، مبيناً أن "هذا التفاوت يعكس اختلاف قيمة المواقع في سوق الاستثمار العقاري".

وأشار إلى أنه "تمت ملاحظة ارتفاع نسبة المساحات الخضراء في مشاريع الشقق الاستثمارية بالسليمانية، إضافة إلى أن أسماء المشاريع ذات الطابع الكوردي غلبت على الأسماء الأجنبية والعربية مقارنة ببقية المناطق".

وتعكس هذه الأرقام، وفق مراقبين، اتساع حجم الاستثمار السكني في إقليم كوردستان، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى وحدات سكنية حديثة، مع ملاحظة اتجاه المستثمرين نحو تعزيز البعد البيئي والهوية المحلية في مشاريعهم.