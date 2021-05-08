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إقليم كوردستان .. 281 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 1000 حالة تعاف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-08T11:44:39+0000
إقليم كوردستان .. 281 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 1000 حالة تعاف

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان تراجعاً ملحوظاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ281 حالة جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 155949.

وتوزعت الإصابات الجديدة وفقا لبيان لوزارة صحة الإقليم على هذا النحو: 18 أربيل، 53 السليمانية، 210 دهوك هذا ولم تسجل محافظة حلبجة، وادارتا "كرميان"، و"رابرين" أية إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

ونوه البيان إلى تماثل 1088 مريضا للشفاء التام وكالاتي: 250 أربيل، 390 السليمانية، 394 دهوك، 5 حلبجة، 43 كرميان، 6 رابرين، لترتفع حالات التعافي إلى 135559.

وأشار البيان إلى وفاة 11 حالة إصابة وكما يأتي: 3 أربيل، 2 السليمانية، 6 دهوك هذا ولم تسجل محافظة حلبجة، وادارتا "كرميان"، و"رابرين" أية حالة وفاة، وبهذا يكون مجموع الوفيات منذ تفشي الجائحة في الإقليم ولغاية الآن 4099.

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