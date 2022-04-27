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إقليم كوردستان: 2120 شخصا يؤدون فريضة الحج هذا العام

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-27T09:42:43+0000
إقليم كوردستان: 2120 شخصا يؤدون فريضة الحج هذا العام

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن أكثر من 2000 شخص سيؤدون فريضة الحج هذا ضمن الحصة التي حددتها هيئة الحج والعمرة العراقية.

وقال المدير العام للمديرية نياز النقشبندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن "السعودية قررت خلال العام 2022 دخول مليون شخص إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج"، مردفا بالقول إن "السعودية خصصت 150 الفا من تلك النسبة لمواطنيها، و850 الفا لبلدان العالم كافة".

وأضاف أنه "وفقا لما حددته هيئة الحج والعمرة العراقية فإن 2120 شخصا سيؤدون فريضة الحج من إقليم كوردستان، وستتم توزيع هذه النسبة على مناطق ومدن الإقليم عبر إجراء القرعة من قبل مديرية الحج والعمرة.

كما أوضح النقشبندي الفئات العمرية المشمولة بإداء هذه الفريضة قائلا ان المشمولين هم مواليد العام 1958 والى عمر 18 عاما.

وأشار إلى أن هذا العام لا يوجد حج تجاري لغاية الآن، ولم تصدر السعودية اي قرار يتعلق بهذا الأمر.

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