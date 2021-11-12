إقليم كوردستان.. 19 وفاة وأكثر من 500 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة بتسجيل ١٩ وفاة وأكثر من ٥٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت ٦١١٨ فحصا خلال ٢٤ ساعة الماضية، أفضت نتائجها لاكتشاف ٥٠٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أن ٧٤٤ مريضا بالجائجة تماثلوا للشفاء، وتوفي ١٩ مريضا جراء مضاعفات الفيروس، خلال الفترة ذاتها.

وبشأن الأرقام الإجمالية، قالت الوزارة إن العدد الكلي للإصابات في الإقليم وصل إلى ٣٦٨٣٧٦ حالة، بينها ٦٦٣٩ وفاة، و ٣٥٣٥٣٤ حالة شفاء.