إقليم كوردستان.. 14 وفاة و1871 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجيل 14 وفاة و1871 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تعافي 2222 مريضا من الجائحة خلال 24 ساعة الماضية.

وافاد بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٠٩٥٠ فحصا جديدا للكشف عن الاصابات بفيروس كورونا المستجد COVID 19 اظهرت اصابة ١٨٧١ شخصا جديدا.

وفيما اعلن البيان عن تعافي ٢٢٢٢ مصابا خلال الفترة ذاتها، اكد وفاة 14 مصابا في جميع مناطق الاقليم خلال المدة ذاتها.

وبشأن احصائيات الوزارة الاجمالية منذ ظهور الفيروس، اشار البيان الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدا اجراء ٢٨٧٤٦٨٦ فحصا اظهرت اصابة ٢٩٧٤٨٧ شخصا بالوباء، تعافى منهم ٢٥٤٩٤١ مصابا وبقي ٣٧١٢٧ مصابا تحت العناية الطبية، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء مضاعفات الاصابة ٥٤١٩ حالة وفاة في جميع مناطق اقليم كوردستان.