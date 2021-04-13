إقليم كوردستان .. 1228 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 1228 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 134656.

ووفقا لبيان للموقف الوبائي الذي يصدر يوميا عن وزارة الصحة في الإقليم فإن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 179 أربيل، 442 السليمانية، 477 دهوك، 38 حلبجة، 69 كرميان، 23 رابرين.

واكتسب 306 مصابين الشفاء التام وكالاتي: 91 أربيل، 74 السليمانية، 211 دهوك، 1 حلبجة، 27 كرميان، 2 رابرين، ليصل مجموع حالات التعافي إلى 114845.

وسجلت الوزارة 15 حالة وفاة توزعت وفقا الآتي: 4 أربيل، 1 السليمانية، 7 دهوك، 3 كرميان، وبهذا يكون عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن 3814.