إقليم كوردستان.. 1079 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل ١٠٧٩ إصابة و٨ وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦٥٣٨ فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف ١٠٧٩ اصابة جديدة بالفيروس.

واضاف البيان ان المدة نفسها شهدت تعافي 1491 مصابا من المرض مقابل وفاة 8 مصابين في مؤشر على ارتفاع عدد الوفيات.

وفيما يخص الاحصاءات الكلية التي سجلتها الوزارة منذ ظهور الفيروس، اشار البيان الى انها قامت بحجر 21871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من سلامتهم من المرض، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها المختبرات الصحية ٣٨٨١٩٩٣ فحصا في جميع مناطق الاقليم، اظهرت اصابة ٤١٧٣٩٨ شخصا بالفيروس، اكتسب ٣٩٣٣٦١ مصابا منهم الشفاء التام بعد تلقي العلاجات اللازمة، فيما بقي ١٦٧٦٨ مصابا تحت العناية الطبية المركزة، مع تسجيل ٧٢٦٩ حالة وفاة نتيجة المضاعفات التي رافقت المرض.