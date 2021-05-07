إقليم كوردستان .. 1051 حالة تعاف و717 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان في آخر 24 ساعة أكثر من 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان للموقف الوبائي إنها سجلت 717 إصابة جديدة بالفيروس توزعت على هذا النحو: 211 أربيل، 199 السليمانية، 263 دهوك، 39 كرميان، 5 رابرين ليصل إجمالي العدد إلى 155668.

ووفقا للبيان فإن 1051 مريضا اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 281 أربيل، 384 السليمانية، 324 دهوك، 6 حلبجة، 48 كرميان، 8 رابرين ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 134471.

وأشار البيان إلى وفاة 9 حالات وكما يأتي: 1 اربيل، 4 السليمانية، 4 دهوك ليكون مجموع عدد الوفيات 4088.